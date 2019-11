Macron: Europa musi zacząć dialog z Rosją, mimo obaw Polski

- To, czego obecnie doświadczamy, to śmierć mózgu NATO - powiedział Macron w rozmowie z "The Economist".

- Nie ma koordynacji w kwestii podejmowania strategicznych decyzji pomiędzy USA i ich sojusznikom z NATO. Żadnej. Obserwujemy nieskoordynowane, agresywne działania innego sojusznika z NATO, Turcji, na terenie, gdzie nasze interesy są zagrożone - stwierdził Macron.