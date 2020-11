Premier Morawiecki ma przedstawić plan odbudowy po COVID-19

PiS wie, że jest w kryzysie – być może największym i najbardziej rozległym od przejęcia władzy w 2015 roku – i już teraz szykuje się do tego, by spróbować wyjść z trudnej sytuacji. Prace nad nowymi, szerokimi rozwiązaniami społeczno-gospodarczymi trwają, zarówno w rządzie, jak i na Nowogrodzkiej. Ich szkic – jak się dowiadujemy – jeszcze w grudniu ma zaprezentować premier. Ma on pokazać m.in., jaki PiS ma pomysł na świat po pandemii koronawirusa.

PiS chce w najbliższych tygodniach wyjść z defensywy, którą widać też w badaniach poparcia. W ostatnich tygodniach PiS zanotowało wyraźne spadki, ale kilka ostatnich sondaży przyniosło też zapowiedzi możliwego odbicia. Np. w badaniu IBRiS dla wp.pl PiS może liczyć na 33 proc., a KO – na 24,1 proc. To wzrost PiS w porównaniu z poprzednim badaniem o 4 pkt proc. Jednak nadal notowania PiS utrzymują się na dużo niższym poziomie niż przed wybuchem II fazy pandemii i przed protestami po decyzji TK oraz kontrowersyjnej w elektoracie na wsi ustawie o ochronie zwierząt. Forsowanie tego pomysłu doprowadziło do buntu w klubie PiS oraz protestów rolników i przedsiębiorców organizowanych m.in. przez AgroUnię.

Dopiero niedawne „rozmowy ostatniej szansy" kilku posłów PiS z prezesem Jarosławem Kaczyńskim doprowadziły do tego, że do secesji w tym tygodniu nie doszło. Ale sejmowe kuluary są pełne plotek o niestabilności i kłótniach w klubie, a poseł Lech Kołakowski nadal podtrzymuje, że wychodzi z partii.

PSL zapowiedziało jednocześnie, że poprze ratyfikację unijnego planu odbudowy, gdy ta znajdzie się w Sejmie. Wicemarszałek Piotr Zgorzelski ironicznie zapowiedział w czwartek, że w tej sprawie PiS może liczyć na ludowców – i to w kontekście wewnętrznego układu sił w samej Zjednoczonej Prawicy. – Apeluję do premiera Morawieckiego – niech się pan nie ogląda na 18 posłów Solidarnej Polski. Kiedy przyjdzie moment, że parlamenty krajowe będą musiały ratyfikować unijny fundusz odbudowy, posłowie PSL podniosą za tym rękę – powiedział w programie „Graffiti" w Polsat News. Jak wynika z czwartkowych deklaracji, gdy dojdzie do głosowania nad planem, poprą go też inne partie, ale to słowa Zgorzelskiego wywołały liczne komentarze w sejmowych kuluarach o puszczaniu oka do PiS.