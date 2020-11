Członkowie komisji ds. pedofilii dorobią na boku

Gdzie konkretnie mogliby dorobić? Możliwości są ograniczone. Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne zabrania kluczowym urzędnikom pełnienia wielu funkcji, m.in. zasiadania we władzach spółek prawa handlowego czy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Jednak od zakazów jest też sporo wyjątków. Z kolei ustawa o komisji ds. pedofilii zakazuje dodatkowej pracy jej członkom, ale tylko wtedy, gdy byłoby to „sprzeczne z obowiązkami członka komisji".

Nawiązuje do zmiany, którą wprowadziła w maju tzw. tarcza antykryzysowa 3.0. Nastąpiło to w analogiczny sposób co teraz. Do rządowego projektu, pierwotnie niemającego nic wspólnego z komisją ds. pedofilii, w trakcie prac w Sejmie dorzucono poprawkę.