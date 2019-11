Orban w tandemie z prezydentem

Przybyłem wczoraj o wpół do dziesiątej wieczorem do gmachu rządu i nikogo już nie było – skarżył się na środowym posiedzeniu nowego rządu Rumunii jego premier Ludovic Orban. Zapowiedział, że jego rząd będzie ciężko pracował i zostanie zredukowany do 17 ministerstw (teraz jest 26). Nowy szef rządu wywodzi się z mniejszości węgierskiej w Rumunii, co tłumaczy, dlaczego ma takie nazwisko jak premier Węgier.

