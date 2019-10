Królowa wierzy w brexit za 17 dni

– Priorytetem mojego rządu zawsze było zapewnienie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej 31 października – zapowiedziała w poniedziałek w mowie tronowej Elżbieta II.

Słowa monarchini, napisane na polecenie Borisa Johnsona, są kontrowersyjne, bo parlament przyjął kilka tygodni temu tzw. ustawę Benna zobowiązującą premiera do wystąpienia o kolejną zwłokę w sprawie rozwodu, jeśli do niedzieli szef rządu nie wynegocjuje nowej umowy z Brukselą i nie doprowadzi do jej ratyfikacji przez Izbę Gmin. Poniżej dalsza część artykułu

Tymczasem po entuzjazmie, z jakim zostały przyjęte czwartkowe rozmowy Johnsona z premierem Irlandii Leo Varadkarem, teraz znów wrócił pesymizm. Do tego stopnia, że w jeden dzień funt stracił do złotego niemal 1 proc. i był wymieniany za ok. 4,89 PLN.

W sprawie irlandzkiej granicy, największej przeszkody dla porozumienia w sprawie brexitu, Johnson zaproponował rozwiązanie, które już zostało okrzyknięte unią celną Schrödingera od eksperymentu myślowego austriackiego laureata Nagrody Nobla z fizyki z 1933 r., z którego wynika, że zgodnie z teorię kwantową kot zamknięty w pojemniku z trucizną może być zarazem żywy i martwy.

I faktycznie, najnowszy pomysł Downing Street polega na formalnym wyprowadzeniu Irlandii Północnej z unii celnej z UE (z resztą Zjednoczonego Królestwa), ale jednocześnie utrzymaniu tu identycznych stawek jak w Unii. To ma być próba pożenienia wody i ognia: zapobieżenia kontrolom na granicy Ulsteru, jak tego chcą irlandzcy nacjonaliści, i utrzymania prowincji w tym samym systemie handlowym co Londyn, na czym zależy unionistom z Belfastu.

Jednak w poniedziałek w Brukseli zasygnalizowano, że taki hybrydowy układ byłby bardzo trudny do skontrolowania. I stwarza ryzyko zerwania spójności jednolitego rynku. A to może oznaczać, że nie da się uzgodnić porozumienia przed szczytem przywódców UE w nadchodzący czwartek.

W mowie tronowej królowa zapowiedziała także, że celem jej rządu będzie zawarcie z Unią umowy o wolnym handlu. Zapewniła, że od 2021 r. przestanie obowiązywać swoboda przemieszczania się osób między UE i Wielką Brytanią. Zastąpi ją zbliżony do australijskiego system imigracji oparty na punktach. Elżbieta II dużą część kilkunastominutowego wystąpienia poświęciła także poprawie bezpieczeństwa kraju, w tym zatrudnieniu dodatkowo 20 tys. policjantów i zaostrzeniu wyroków za pospolite przestępstwa.

Ale wszystko to mogą być tylko pobożne życzenia, bo jest całkiem realne, że po raz pierwszy od 1924 r. mowa tronowa zostanie odrzucona przez parlament: Boris Johnson nie ma tu większości. Droga do przedterminowych wyborów może jednak okazać się daleka. Lider opozycji Jeremy Corbyn cieszy się zaufaniem ledwie 16 proc. Brytyjczyków wobec 32 proc. dla Borisa Johnsona – wynika z sondażu SkyNews. 41 proc. ankietowanych chce także wyjścia kraju z UE bez porozumienia wobec 33 proc., którzy woleliby, aby pozostał we Wspólnocie (14 proc. liczy na umowę rozwodową z Unią).