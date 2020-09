Hodowcy chcą uderzyć w PiS

– Będziemy kamykiem w bucie Prawa i Sprawiedliwości. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by nie wygrało na wsi – mówi Szczepan Wójcik, jeden z liderów branży futrzarskiej. We wtorek w warszawskim sądzie złożył wniosek o rejestrację związku pracodawców i przedsiębiorców rynku rolnego Forum dla Wsi. Nowa organizacja ma odegrać kluczową rolę w walce hodowców zwierząt futerkowych z partią rządzącą.

