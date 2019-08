Lewica prezentuje program. Ma pomysł na ZUS

Tym razem nie będzie to Torwar. Tam odbyła się inauguracja Wiosny, a w 2015 – start Nowoczesnej. Sobotnia konwencja Lewicy odbędzie się w hali Arena Ursynów. To kolejny etap kampanii Lewicy po prezentacji „jedynek". Jak wynika z naszych informacji oraz deklaracji oficjalnych, politycy bloku lewicowego zaprezentują całościowy program. „Rzeczpospolita" poznała kilka z propozycji, które Lewica ogłosi w sobotę. Jedną z nich są nowe postulaty gospodarcze.

M.in. Lewica będzie się domagać, by: „Przedsiębiorcy zmierzyli się ze stałym kosztem składek ZUS – w przyszłym roku wyniesie on aż 1430 zł miesięcznie! To może stanowić poważne ograniczenie dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy nie spełniają warunków preferencyjnych