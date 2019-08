Nordycki Ruch Oporu budzi opór

Według rządowego raportu organizacje rasistowskie przyczyniają się do rozpowszechniania w mediach oraz poprzez demonstracje rasistowskich treści. Chodzi przede wszystkim o antysemityzm i nienawiść do przybyszów z Afryki.

Według konwencji ONZ dot. dyskryminacji ras, organizacje rasistowskie powinny być zabronione i w kilku krajach, jak w Niemczech, Hiszpanii i Finlandii, ten zakaz obowiązuje. Jednak Szwedzi mają obiekcje, co do restrykcji. Zdaniem sekretarza w parlamentarnym Komitecie ds. Wolności Słowa, Nilsa Funcke, zakaz narusza podstawowe prawa, takie jak swobodę spotkań, zrzeszania się oraz wypowiedzi.

Według niego nie ma powodu, by obejmować zakazem organizacji, ponieważ szereg działań ruchu białej władzy podlega już wszak karze, mówi Funcke. Należy zaakceptować, że istnieją osoby z bardzo niewłaściwymi poglądami i to, że one się organizują, podkreśla.

Także inny ekspert w sprawie, Christer Matsson z uniwersytetu w Göteborgu, jest także sceptyczny do delegalizacji. Inne kraje mają takie zakazy i jest to bardzo wątpliwe, czy to zmniejsza wolę narodu przyłączania się do organizacji, mówi.