Matteo Salvini zagraża Brukseli

– Oczywiście, że on może doprowadzić do wyjścia Włoch z Unii. Bardzo obawiam się chaosu politycznego we Włoszech – przyznał AFP były premier Enrico Letta (z centrolewicowej Partii Demokratycznej), przypominając, że porzucenie wspólnej waluty Liga zapisała w programie, który w 2018 r. pozwolił jej dojść do władzy w koalicji z lewicowym Ruchem Pięciu Gwiazd (M5S).