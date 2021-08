Chaos z immunitetem Mariana Banasia

Posłowie oraz obrońca Banasia mec. Marek Małecki zarzucali PiS i prokuraturze, że wniosek prokuratury jest rozpoznawany w rekordowo szybkim tempie – zaledwie 11 dni. Dla porównania w sprawie posła PiS Przemysława Czarneckiego trwało to aż osiem miesięcy. Wątpliwości są tym większe, że NIK kończy negatywną dla ministra Ziobry kontrolę Funduszu Sprawiedliwości. – To wygląda jak akt przyspieszonej zemsty – mówiła Katarzyna Lubnauer, posłanka KO. Wtórował jej poseł Robert Kropiwnicki, podkreślając, że immunitet musi chronić osobę nim objętą przed władzą wykonawczą, jeśli przestępstwo, jakie jej się zarzuca, nie jest uprawdopodobnione. Zdaniem Kropiwnickiego z treści zarzutów wobec Banasia to nie wynika. Elżbieta Pieniążek, prokurator regionalny w Białymstoku, tłumaczyła, że „materiał jest wystarczający do postawienia zarzutów składania nieprawdziwych oświadczeń majątkowych".

Co dalej w Sejmie ze sprawą uchylenia immunitetu Banasiowi? Opinia sejmowej komisji i tak nie jest wiążąca dla Sejmu. – PiS skupia się na lex TVN. Głosowanie w sprawie Banasia zostanie odłożone na czas po wakacjach, we wrześniu – słyszeliśmy w kuluarach Sejmu. Być może wynika to z tego, że w tej chwili PiS będzie trudno o większość. Inaczej niż w sprawie ustawy o TVN przeciwko uchyleniu immunitetu Banasia ma być cała Konfederacja. To najpewniej kluczowe w tej sprawie głosy. Przeciwko będzie też pozostała część opozycji, w tym PSL, Lewica, Koalicja Obywatelska i ruch Szymona Hołowni. Widać to było wczoraj podczas posiedzenia sejmowej komisji, która zaczęła się awanturą, a skończyła – niczym. – Pan Banaś, niezależnie od tego, ile nagrzeszył w życiu przeciwko podatnikom, będąc szefem administracji podatkowej, ma pełnię praw obywatelskich i powinien być potraktowany przez niezależną prokuraturę, natomiast dzisiejsza prokuratura niezależna nie jest – powiedziała we wtorek w Polsat News posłanka Hołowni Joanna Mucha. W podobny sposób głosowania przeciwko uchyleniu immunitetu – kiedykolwiek do niego dojdzie – argumentują inni politycy opozycji. Co więcej, wygląda też na to, że przeciwko może być również grupa polityków lojalnych wobec Jarosława Gowina – wynika z naszych informacji. Porozumienie miało wydać swoje oświadczenie we wtorek wieczorem, czyli po zamknięciu tego numeru „Rzeczpospolitej". Jeśli te kalkulacje się potwierdzą, to PiS może w sprawie immunitetu zabraknąć większości.