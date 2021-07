Etiopia: Wojna u pokojowego noblisty

Soliana Abraha pochodzi z Etiopii, ale od 16 lat, czyli przez połowę swojego życia, mieszka w Stanach Zjednoczonych. Do Polski przyjechała, by nagłośnić cierpienia ludzi spowodowane wojną w jej ojczyźnie. I namawiać do niesienia im pomocy.

Poniżej dalsza część artykułu