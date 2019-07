Agata Kornhauser-Duda bez pensji na własne życzenie

– Ten punkt nie znalazł się póki co w planie komisji, a do końca kadencji są tylko dwa posiedzenia Sejmu i sporo ustaw na tzw. wczoraj – mówi Urszula Rusecka z PiS, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Nie ukrywa, że nie ma już zbyt wielu szans na uregulowanie statusu pierwszej damy.

O tym pomyśle jako pierwsza napisała w styczniu „Rzeczpospolita". Informowaliśmy, że wszystko zaczęło się od petycji, którą w październiku ubiegłego roku do premiera Mateusza Morawieckiego wysłał Polski Instytut Praw Głuchych. Inicjatorem pisma był Daniel Kowalski, dyrektor zarządzający stowarzyszenia.

Kancelaria Premiera przesłała petycję do Sejmu, a w grudniu Komisja Petycji zdecydowała, że sprawą powinny zająć się kierownicze gremia w parlamencie. Szef komisji Sławomir Piechota z PO przekazał petycję marszałkowi Markowi Kuchcińskiego i wydawało się, że są duże szanse na spełnienie postulatu.

W kwietniu „Super Express" pisał, że marszałek Kuchciński jest pozytywnie nastawiony do pomysłu, a opracowanie przepisów zlecono Biuru Analiz Sejmowych. – Pensja dla pierwszej damy zostanie załatwiona jeszcze w tej kadencji. Powinniśmy przyjąć odpowiednie rozwiązanie, tak jak ma to miejsce w cywilizowanych krajach – mówił gazecie Grzegorz Matusiak z PiS, wiceszef sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Dziś nie jest już takim optymistą. Mówi „Rzeczpospolitej", że komisja wciąż czeka na informację od marszałka dotyczącą tego, co robić z projektem. Powód zwłoki? Matusiak tłumaczy, że sprawę spowolniło odejście z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny jej przewodniczącej Bożeny Borys-Szopy. W czerwcu została nowa szefową resortu rodziny.

Z ustaleń „Rzeczpospolitej" wynika, że główny powód zwłoki jest jednak inny. To brak entuzjazmu Pałacu Prezydenckiego. Z naszych nieoficjalnych rozmów wynika, że pierwsza dama nie jest zainteresowana otrzymywaniem pensji, a w dodatku w pałacu pojawiła się obawa, że mogłoby to wzbudzić mieszane odczucia u wyborców.

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski nie chce komentować sprawy. – Trudno nam odnosić się do projektu, który nie ujrzał światła dziennego i jest jedynie przedmiotem dyskusji w komisjach – mówi.

Jednak krytycznie do przyznania pensji małżonce odnosił się już w styczniu sam Andrzej Duda w rozmowie z Wirtualną Polską. – Moja żona nie oczekuje pensji, może sprawować funkcję honorowo, w pełni pro publico bono – powiedział. Jednak nie ukrywał, że nie jest sprawiedliwe to, że co miesiąc musi płacić 1,1 tys. zł na składki ZUS swojej żony.