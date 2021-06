Nie tylko Orbán ma grzechy

Viktor Orbán od trzydziestu lat stawia czoła ostrej krytyce. Wręcz to lubi. Ale na ostatnim szczycie UE nawet on uznał, że pozostali przywódcy Unii przesadzili. Poszło o przyjętą przez węgierski parlament ustawę, która zakazuje propagowania homoseksualizmu w szkołach i mediach skierowanych do młodzieży. Premier Włoch Mario Draghi tłumaczył Orbánowi, na czym polegają podstawy chrześcijaństwa, jego łotewski kolega Krišj?nis Karinš wskazywał na niezgodną z wartościami europejskimi dyskryminację. Ale na czele szarży stanął Holender Mark Rutte, który odwołał się nawet do art. 50. traktatu opisującego tryb wychodzenia kraju z Unii. Głos Polaków i Słoweńców, jedynych, którzy wystąpili w obronie Węgra, był ledwie słyszalny.

