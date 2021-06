Rekonstrukcja rządu w lipcu

Zmiany w rządzie?

Ale – jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej" – PiS chce mimo wszystko uciec do przodu. We wtorek parlamentarzyści partii rządzącej spotkają się na wyjazdowym posiedzeniu, na którym niemal na pewno pojawi się kwestia wyborów w Rzeszowie. Ale nie to jest najważniejsze. Być może tuż po lipcowym kongresie (planowany na 3 lipca) w rządzie dojdzie do zmian. Sugerował je już prezes Jarosław Kaczyński.