Prof. Jarosław Flis: Prezydent Andrzej Duda ma pod górkę

Głosowanie korespondencyjne może być dla gmin sporym wyzwaniem – mówi prof. Jarosław Flis z UJ.

Walka będzie wyrównana, szanse są pół na pół. Zobaczymy, kto popełni więcej błędów. Na pewno we wszystkich ostatnich wyborach anty-PiS miał większe poparcie niż PiS, gdy policzyć wszystkie głosy. Na pewno prezydent Andrzej Duda ma pod górkę. I pytanie, czy tam jest inny pomysł na to niż atakowanie przeciwników oraz czekanie na ich błędy.

Czy takim pomysłem jest wspólny przekaz o inwestycjach – prezydenta i premiera Mateusza Morawieckiego?

To jest opowieść o tym, że w razie zwycięstwa innego kandydata niż Duda Polskę czeka szkodliwy konflikt. Próby takiego przesłania w wyborach samorządowych w 2018 roku okazały się zupełnie nieprzekonywające dla wyborców. Nie ma żadnego dowodu na to, że wyborcy, wybierając prezydentów miast, kierowali się tym, że lepiej, by włodarz był z tego samego obozu politycznego co premier. Drugi argument jest taki, że w 2015 roku to nie przeszkadzało prezydentowi Andrzejowi Dudzie w zwycięstwie. PiS nie miał wtedy sojuszników. Wyborcy głosowali na Andrzeja Dudę przeciwko rządowi. Rozumiem, że ta taktyka to punkt widzenia partii rządzącej, pytanie tylko, czy to ma realny wpływ na decyzję wyborców. To, że w sondażach ludzie deklarują, że nie chcą konfliktu, jeszcze o tym nie przesądza.

Wybory będą na przełomie czerwca i lipca mieszane, korespondencyjne i w lokalach wyborczych.

To powrót do sytuacji z 2015 roku. To określenie „hybrydowe" czy mieszane to trochę nagroda pocieszenia dla PiS, że to nie jest tak, że wrócono do projektu, który był obowiązującym prawem przed pięciu laty i który został wyrzucony do kosza. A teraz wraca. Przed pięcioma laty korespondencyjne głosowanie było zupełnym marginesem, teraz w sytuacji pandemii może się okazać, że zainteresowanie będzie dużo większe. Największy problem to taki, jak gminy sobie poradzą. W szczególności duże miasta. Jest jeszcze jeden scenariusz. Warto pamiętać, że nie ma weryfikacji PESEL, nie ma doręczenia pakietu do rąk własnych. Mogą się pojawić inicjatywy pozornego mobilizowania wyborców. Akcje „zamów babci pakiet". Pytanie, czy będziemy temu przeciwdziałać, czy jakieś sprawdzanie w takich sytuacjach będzie możliwe.

Sytuacja epidemiologiczna może skłonić Polaków do wyboru metody korespondencyjnej.

Może tak być. To, że część ludzi przestała się obawiać koronawirusa, wcale nie musi oznaczać, że 10–15 proc. społeczeństwa naprawdę się nie obawia. Są grupy ryzyka, osoby starsze, które izolują się od wszelkich kontaktów i które złożą zamówienie na pakiet wyborczy. Przed pięcioma laty w Krakowie – gminie o największym zainteresowaniu głosowaniem korespondencyjnym – było takich wniosków 500. Pytanie, co się stanie, jeśli tych wniosków będzie 50 tysięcy.

Widzi pan w strukturze nowego prawa wyborczego inne ryzyko?