Plan „B” Łukaszenki

– Jestem winny udziału w spisku – pokazano krótką wypowiedź Aleksandra Feduty, politologa i literaturoznawcy, a niegdyś pierwszego rzecznika Łukaszenki. W wyniku wspólnej operacji białoruskiego KGB i rosyjskiej FSB za kratami znalazły się niedawno cztery osoby, grozi im kilkanaście lat łagrów. Dyktator oznajmił w niedzielę, że zatrzymani zostali sprowokowani przez generała białoruskiej armii, udającego przeciwnika reżimu. – Był naszym agentem, dobrze się spisał – mówił Łukaszenko w wyemitowanym materiale.

– Nikt na Litwie nie traktuje tych kłamstw poważnie. To część prowadzonej przez Łukaszenkę kampanii propagandowej. Stosunki pomiędzy Litwą a Białorusią czy Polską a Białorusią dzisiaj są tak złe, że nawet trudno sobie wyobrazić, że kiedyś powrócą do stanu sprzed sierpnia ubiegłego roku. I nikt chyba dzisiaj nie wie, co z tym dalej robić – mówi „Rzeczpospolitej" prof. Šarunas Liekis, politolog z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. – Po ostatnich wyborach prezydenckich Łukaszenko całkiem wpadł w ręce Moskwy. Wygląda na to, że jest już sterowany przez Putina i wypowiada publicznie niepokojące głupoty – dodaje.