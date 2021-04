Niemcy: Długa selekcja kandydata na kanclerza

Przez ostatnie ponad 16 lat nie było problemu, kto z polityków CDU/CSU stoi na czele partii chadeckich w kampanii wyborczej do Bundestagu. W czterech kolejnych elekcjach niezawodną lokomotywą wyborczą była Angela Merkel. I było to zawsze dobrze wiadomo na długo przed elekcją.

W poniedziałek zebrały się najwyższe gremia obu partii na osobnych spotkaniach, aby zmierzyć polityczne szanse każdego z kandydatów. Dopiero później ma zapaść wspólna decyzja. – Nastąpi to być może jeszcze w tym tygodniu – zapowiedział Söder.

Söder od kilku miesięcy surfuje na szczycie politycznej fali. Jest drugim po Merkel najbardziej popularnym niemieckim politykiem. Jak wynika z niedawnego sondażu instytutu YouGov, 41 proc. obywateli RFN widziałoby go chętnie w roli reprezentanta CDU/CSU jako kandydata na kanclerza. Laschet ma w tym sondażu poparcie 14 proc.

Teoretycznie więc to Söder powinien poprowadzić CDU/CSU do spodziewanego zwycięstwa i tym samym uzyskać największe szanse na zastąpienie kanclerz Merkel na stanowisku szefa rządu. Takie kalkulacje nie mają jednak większego sensu. Nie tylko ze względu na fakt, że wyborcy oddają swe głosy nie na czołowych kandydatów, ale na partie polityczne. A CDU ma wielokrotnie więcej zwolenników w całym kraju niż CSU działająca jedynie w Bawarii. Wielu niemieckich wyborców traktuje przy tym z pewnym dystansem katolicką Bawarię jako land o odmiennej tradycji i określonej specyfice kulturowej.

Mimo obecnej popularności Södera zbudowanej w dużej mierze na stanowisku zaostrzania ograniczeń w czasie pandemii oraz w sprawie zmniejszenia imigracji jego kandydatura na kanclerza może być dla CDU/CSU ryzykowna. Ale nie niemożliwa do przyjęcia.

Kontynuacja?

Przy tym niemieccy wyborcy nieraz już dawali dowód, że są zwolennikami kontynuacji w polityce. Do obrazu kontynuatora polityki Merkel bardziej pasuje Armin Laschet, który po okresie kontestacji polityki Merkel opowiada się już za ostrzejszymi środkami w walce z epidemią. Rozważana jest podobno pewna forma lockdownu do końca maja, a nawet do połowy czerwca.