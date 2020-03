Samorządowcy na pierwszej linii

Prezydenci dużych miast od kilkunastu dni pracują i komunikują swoje decyzje – przede wszystkim za pomocą internetu. Bo metropolie muszą szybko przystosować się do nowej sytuacji.

Codziennie ok 18.30 prezydent Wrocławia Jacek Sutryk rozpoczyna nadawanie – za pomocą Facebooka – audycji, w której informuje o tym, co dzieje się w mieście, rozwiewa pojawiające się fałszywe informacje i odpowiada na pytania mieszkańców, na przykład o „zamykanie Wrocławia" czy też inne pojawiające się pogłoski. Spraw jest bardzo wiele i są podobne we wszystkich dużych metropoliach. Audycje Sutryka trwają ok. pół godziny i cieszą się sporym zainteresowaniem. Poniżej dalsza część artykułu

Jedna z najważniejszych sfer to transport. Miasta monitorują sytuację w transporcie publicznym i zapowiadają korekty. Stało się tak już np. w Gdańsku, gdzie komunikacja funkcjonuje jak w czasie ferii. Odrębna sprawa, która w ostatnich dniach budzi wiele kontrowersji, to stref ypłatnego parkowania. O ich zawieszenie apelował w poniedziałek minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk. – Myślę, że dla samorządów na najbliższy okres nie będzie to zbyt duży ubytek finansowy – mówił w trakcie konferencji prasowej z premierem.

Strefę płatnego parkowania zawiesił Kraków. Tak samo Gdynia. Warszawski ratusz pozostaje sceptyczny. Podobnie samorządowcy z Poznania i Białegostoku. Zagrożenie koronawirusem wymusza jednak zmiany w sposobie działania urzędów, wielu samorządowców apeluje o odłożenie urzędowych spraw na czas po epidemii. Głównym zmartwieniem są jednak szpitale i ich wyposażenie. To było tematem zeszłotygodniowego spotkania premiera Morawieckiego z samorządowcami z całej Polski. KO w poniedziałek ogłosiła cykl konferencji z samorządowcami, podczas których ma powstać lista problemów do przekazania premierowi.

Na zagrożenie reagują lokalni liderzy w całej Polsce. W poniedziałek plan dla Ciechanowa przedstawił prezydent miasta Krzysztof Kosiński (PSL). Obejmuje m.in. organizację pomocy zakupowej dla osób starszych, zawieszenie strefy płatnego parkowania, zawieszenie przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta (sprawy można załatwiać tylko elektronicznie), zmiany na przejściach dla pieszych (automatycznie włączy się zielone światło, bez konieczności naciskania przycisku) czy zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Koronawirus ma też wpływ na wybory. W Polsce – co tydzień – organizowane są wybory uzupełniające lub referenda odwoławcze w jednostkach samorządu terytorialnego. Najczęściej do rad gmin. Ale np. w miejscowości Boguszowa-Gorc na Dolnym Śląsku nie odbyło się referendum odwoławcze wobec burmistrza Jacka C. (przebywa w areszcie, oskarżony o korupcję). Decyzję podjął komisarz wyborczy w Wałbrzychu, a powodem była rekomendacja sanepidu. Nowa data referendum zostanie podana w osobnym postanowieniu.