Pojedynek zastępców. W Gruzji narasta chaos

Iwaniszwili to miliarder i założyciel rządzącego Gruzińskiego Marzenia. Aresztowany Melia stoi zaś na czele partii założonej przez byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego, przebywającego na emigracji. Wtorkowe zatrzymanie przyjęto jak zaoczny pojedynek tych polityków.

Policjanci dostali się do środka, forsując barykady z mebli ustawione w drzwiach wejściowych oraz na piętrach. Znajdujący się w środku członkowie i zwolennicy Zjednoczonego Ruchu Narodowego nie stawiali oporu, policja użyła jednak gazu łzawiącego. W rezultacie kilka osób trafiło do szpitala z powodu zatrucia. Samego Melię aresztowano w jego gabinecie, po rozbiciu drzwi i ostatniej barykady. Przed budynkiem policja aresztowała co najmniej 20 osób, które przybiegły na wieść o ataku i zaczęły protestować.