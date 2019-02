PKW ostrzega: Europarlamentarzyści nie obejmą mandatów

Istnieje ryzyko, że żaden z europosłów, których wybierzemy w maju, nie będzie mógł objąć mandatu – ostrzega PKW. Powodem jest brexit i... Alabama.

Swoje obawy Państwowa Komisja Wyborcza zawarła w piśmie, które trafiło do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu. Apeluje o pilną zmianę kodeksu wyborczego, której brak „mógłby uniemożliwić objęcie mandatów przez wszystkich wybranych posłów". Z pisma wynika, że powodem zamieszania jest wyjście Wielkiej Brytanii z UE.

Teoretycznie ma to nastąpić 29 marca, ale instytucje unijne przygotowują się też na możliwość wielomiesięcznego opóźnienia. Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej w przypadku terminowego brexitu Polskę będzie reprezentować 52 europosłów. Gdyby wyjście Brytyjczyków z UE się przeciągało, deputowanych byłoby 51, a kolejny objąłby mandat już po brexicie.

I jak wynika z pisma PKW, na taką ewentualność nie jesteśmy przygotowani. Po pierwsze, żaden przepis nie upoważnia jakiegokolwiek organu do wskazania, kto jest rezerwowym europosłem. Po drugie, wybór takiego europosła mógłby się okazać niemożliwy od strony technicznej.

Powodem jest zawiłość polskiej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Przewiduje, że najpierw dzieli się mandaty między poszczególne komitety za pomocą metody d'Hondta. Potem następuje ustalenie za pomocą metody największych reszt, ile mandatów dany komitet otrzymał w poszczególnych okręgach.

– W pierwszym etapie procedury jesteśmy w stanie powiedzieć, który komitet dostał 52. mandat. Jednak problem pojawia się w kolejnym etapie. Niemożliwe może się okazać ustalenie, w którym konkretnie okręgu przypada wspomniany mandat – mówi dr Krzysztof Lorentz z Krajowego Biura Wyborczego.

Powód? Matematyczny paradoks, który nazwę wziął od amerykańskiego stanu Alabama. W polskiej ordynacji paradoks Alabamy może skutkować tym, że jeśli danemu komitetowi odejmiemy jeden mandat, niekoniecznie musi on zniknąć tylko w jednym okręgu. Równie dobrze komitet może stracić po mandacie w dwóch okręgach, ale za to jeden zyskać w trzecim. Wtedy nie wiadomo, kto jest niedoszłym posłem.

Jak z tego wybrnąć? PKW przypomina, że w 2011 r., po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Polska zyskała jednego europosła. Wybrano go, ponownie przeliczając wyniki. Jednak specjalną ustawę przyjęto, gdy było już wiadomo, że w wyborach nie wystąpił paradoks Alabamy.

Co zrobić, jeśli paradoks zaistnieje w maju, a brexit się opóźni? PKW proponuje intuicyjne rozwiązanie. Jej zdaniem powinniśmy wybrać 52 deputowanych i stwierdzić, któremu komitetowi krajowemu przypadł rezerwowy 52. mandat. Pechowym europosłem zostałby ten, który w ramach tego komitetu dostał najmniej głosów. „Uchwalenie ustawy rozwiązującej wskazany problem jest sprawą pilną" – wynika z pisma PKW. – To podkreślenie wagi sprawy. Teoretycznie może dojść do sytuacji kłopotliwej dla całej UE – przestrzega dr Lorentz.