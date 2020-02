Przepustka do centrum Europy

Z naszych informacji wynika, że Niemcy zachęcały prezydenta Francji do włączenia Polski do francusko-niemieckiego projektu budowy czołgu nowej generacji, jak również odrodzenia współpracy weimarskiej.

I rzeczywiście chodzi o znacznie mniej ambitny projekt nie tyle pogłębienia Unii, ile przywrócenia jej do życia, przełamania coraz poważniejszej blokady. Granice tej współpracy nakreślił zresztą sam Macron w długo oczekiwanym przemówieniu w Szkole Wojennej, w której nie zdecydował się na objęcie krajów Unii francuskimi gwarancjami atomowymi, a jedynie zaprosił do „dyskusji" w sprawie roli, jaką mogłoby odegrać to uzbrojenie dla zapewnienia ochrony Europy. To sygnał, że nawet z perspektywy Paryża Ameryka pozostanie gwarantem bezpieczeństwa Polski i innych krajów Wspólnoty.