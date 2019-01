Kreml: nie wysyłaliśmy najemników do Wenezueli

Rzecznik rosyjskiego prezydenta zaprzecza wcześniejszym doniesieniom medialnym.

Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow zaprzecza, jakoby kilka dni temu w Caracas wylądował samolot z 400 rosyjskimi najemnikami z grupy Wagnera. To pseudonim byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Dmitrija Utkina. Jego najemników wysyłano wcześniej m.in. do Syrii oraz na Ukrainę. - Kto się boi, temu w oczach się dwoi - komentował Pieskow niedawne doniesienia medialne. - Oczywiście, że nie - odpowiedział na pytanie dziennikarza rosyjskiej stacji Rossija 1, dotyczące obecności rosyjskich najemników w Wenezueli.

Z niedawnych doniesień agencji Reuters wynikało, że 400 rosyjskich najemników z grupy Wagnera wysłano do Wenezueli, by "wzmocnić bezpieczeństwo prezydenta Maduro". Najemnicy mieli zostać przewiezieni do Hawany 23 stycznia, a stamtąd do stolicy Wenezueli.