Wietnam chce w dwie dekady dogonić Zachód

Niemal 1600 delegatów zjazdu Komunistycznej Partii Wietnamu debatuje od poniedziałku nad przyszłością kraju. Trwa 13. zjazd rządzącej partii w Hanoi. Najbardziej niepubliczna impreza w kraju – odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a o jej skutkach mieszkańcy dowiadują się post factum. Zjazd ma „odmłodzić" kierownictwo partyjne, gdyż sekretarz generalny i zarazem prezydent Nguyen Phu Trong ma już 76 lat, a większość, ponad połowa, członków komitetu centralnego przekroczyła już 65-letni wiek emerytalny. Przywódca raczej się nie zmieni, ale chętnych na pozostałe stanowiska nie zabraknie. W niemal 100-milionowym kraju co 20. obywatel należy do partii komunistów.

Nadzieje komunistów

Omawiana podczas zjazdu koncepcja „kwitnącego i szczęśliwego państwa" dzieli się na dwa etapy: średnio- i długoterminowy. Pierwszy zakłada, że do 2030 roku, gdy kraj będzie obchodził 100-lecie partii, Wietnam ma być państwem z dochodami powyżej średniego światowego poziomu. Z kolei do stulecia niepodległości (2045 roku) Wietnam chciałby dołączyć do grona rozwiniętych krajów o wysokich dochodach, czyli dojść do poziomu UE czy USA.