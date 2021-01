Wlochy: Po pandemii wróci problem długu

Wolfango Piccoli: Po części to wynik animozji między nim a premierem Conte. Renzi chce jednak przede wszystkim wzmocnić swoją pozycję na wypadek rekonstrukcji rządu, choć jego partia Italia Viva cieszy się poparciem jedynie 3 proc. wyborców, a on sam należy do polityków z najmniejszym zaufaniem w sondażach.

EBC będzie masowo kupować włoskie obligacje do pierwszego kwartału 2022 r. Im szybciej jednak pandemia zostanie przezwyciężona, tym szybciej wróci problem długu w strefie euro, szczególnie jeśli w wyniku wyborów do Bundestagu we wrześniu władzę obejmie kanclerz nastawiony na szybkie uzdrowienie finansów publicznych w Europie. Problem ten dotyczy w szczególności Hiszpanii, Portugalii, Grecji, ale przede wszystkim Włoch. Atutem Rzymu jest to, że większość włoskiego długu znajduje się w rękach samych Włochów, a okres zapadalności obligacji został w ostatnich latach bardzo wydłużony. Mimo to skala zobowiązań jest tak ogromna, że rodzi jeśli nie ryzyko bankructwa, to z pewnością niezdolności kraju do wypracowania przyzwoitego wzrostu przy tak wielkich zobowiązaniach.