Aresztowania w Hongkongu, uśmiechy za granicą

Chiny są najważniejszym partnerem handlowym Afryki (łącznie mniej więcej jedna piąta wymiany handlowej), pożyczkodawcą i inwestorem (ok. 400 mld dol. inwestycji w ciągu ostatniej dekady).

Jednak z powodu pandemii oraz spadku cen ropy, którą Chiny kupują też w Afryce, bilans handlu runął w 2020 o jedną piątą. Ale minister spraw zagranicznych Wang Yi nie przywozi zapowiedzi powrotu starych, dobrych czasów. Chińskie giganty państwowe (najwyraźniej na polecenie centrum politycznego) zaczęły bardzo ostrożnie podchodzić do finansowania przedsięwzięć w Afryce. Za nimi poszły prywatne firmy.

Jednocześnie Pekin stara się zdywersyfikować dostawy surowców energetycznych, by nie być uzależnionych od afrykańskich złóż w Angoli (9,5 proc. chińskiego eksportu ropy w 2019), Kongu i Nigerii.

Ale pandemia wtrąciła kontynent w pierwszą od ćwierć wieku recesję i część państw zwróciła się do G-20 z prośbą o pomoc w restrukturyzacji i spłacaniu długów – w większości chińskich. Sam Pekin restrukturyzował już długi Angoli i Zambii (głównemu odbiorcy swej broni na kontynencie). W sumie mniej więcej jedna piąta państw kontynentu ma kłopoty finansowe spowodowane pandemią i idącą za tym zapaścią gospodarczą.

Jednocześnie Wang Yi rozpoczyna „dyplomację szczepionkową". Ma to być antidotum na straty wizerunkowe Pekinu oskarżanego o wepchnięcie państw afrykańskich w „pętlę zadłużenia" oraz wywołanie pandemii. Na kontynencie gotowa już jest chińska sieć dystrybucji: od „mostu powietrznego" z Shenzhen, poprzez przedsiębiorstwa w Kairze, które będą ją produkowały, po hub transportowy w Addis Abebie.

Przed wizytą Wang Yi na kontynencie chińskie media państwowe zapewniały, że dostawy szczepionek nie są związane z żadnymi żądaniami ani gospodarczymi, ani politycznymi. Agencja Xinhua nazwała „złośliwością" sugestie, że mogłyby one służyć umocnieniu chińskich pozycji na kontynencie. „Jeśli cokolwiek pójdzie nie tak w programie wakcynacji – niezależnie od tego, czy będzie to z powodu szczepionki czy nie – odium spadnie na Chiny" – przestrzegł z kolei jeden z komentatorów.

Zaskakujące tło wizyty pojawiło się w Hongkongu. W przeddzień rozpoczęcia policja dokonała tam pogromu ruchu demokratycznego, zatrzymując 53 działaczy. Formalnie powodem było złamanie przyjętego w czerwcu w Pekinie prawa o „ochronie bezpieczeństwa narodowego" w Hongkongu. Aktywistów oskarżono o działalność „wywrotową". Próbowali oni przygotować się do wyborów do miejscowego organu legislacyjnego, by móc tam blokować prawa ograniczające swobody demokratyczne.