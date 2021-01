Komitet Kaczyńskiego pracuje w tajemnicy

Działania rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, którym od października 2020 r. kieruje wicepremier Jarosław Kaczyński, są utajnione. Jak udało nam się dowiedzieć, w tym miesiącu komitet ma przedstawić efekty swych prac. Czego można się spodziewać?

– Świat się zmienił i nadal zmienia, inna jest więc sytuacja geopolityczna – musimy mieć to pod kontrolą – mówi Piotr Kaleta, poseł PiS i wiceprzewodniczący sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Zdaniem posła Marka Biernackiego, byłego koordynatora służb specjalnych przy premierze i byłego szefa MSWiA, największym błędem było to, że nie wykorzystano istniejącego systemu zarządzania kryzysowego.

– Przyjęto zły system zarządzania kryzysem związanym z pandemią. Nie uruchomiono istniejącego systemu zarządzania kryzysowego przewidzianego na różne trudne sytuacje, tylko stworzono kolejną strukturę przy Kancelarii Premiera z ministrem zdrowia i w oparciu o to podejmowano działania – ocenia poseł Biernacki. Tymczasem – jak zaznacza – mamy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które należało zaangażować, włączyć strażaków ochotników np. do sprawdzania osób w kwarantannie, odciążając policję, starostwa, i marszałków.

– Mamy dobry system w oparciu o straż pożarną, który wykształcił się w trakcie kryzysu i działał skutecznie, a tworzymy nową koncepcję w oparciu o obronę cywilną, która w przeszłości się nie sprawdziła. Ofiarność ludzi jest fajna, ale po co zmieniać system, który działał – wskazuje Biernacki, dodając, że „zarządzanie kryzysem podważyło zaufanie do państwa, i dziś wielu ludzi nie wierzy w potrzebę lockdownu czy w szczepionki".

– Brak zabezpieczenia zakupów sprzętu potrzebnego do walki z pandemią, poczynając od maseczek od narciarza, po zakup respiratorów, to kompromitacja. Nie wiadomo, gdzie były służby, i – co gorsza – nikt nikogo z fatalnych zakupów dotąd nie rozliczył – wskazuje Biernacki. – A przestrzegaliśmy na komisji służb specjalnych, że pojawią się ludzie, którzy będą chcieli zarobić na nieszczęściu innych, i tak się stało – zaznacza.