Mieszkanie Banasia w kamienicy za 1056 zł

Jednak PAX nie wywiązał się z umowy. Jak to możliwe? Spółdzielnia chciała rozebrać kamienicę, bo kolidowała z budowanymi przez nią blokami. W dokumentach miasta odnajdujemy informację, że 10 października 1996 r. zakończono formalności związane ze sprzedażą budynku, a już dwa tygodnie później, 25 października, spółdzielnia poinformowała miejski wydział architektury, że przez kłopoty finansowe rezygnuje z inwestycji. W 2006 r. PAX poinformował z kolei urzędników, że budynek do rozbiórki będzie powiększać, a z poddasza chce stworzyć nowe mieszkania.

Kontrola ratusza

O tragicznej sytuacji lokatorów rozpadającej się kamienicy na ul. Zamoyskiego przejętej przez PAX pisała w 2006 r. „Rzeczpospolita". Spółdzielnia drastycznie podniosła w niej czynsze lokatorom. „Stawki podskoczyły o 700 procent: z 1,40 zł za mkw., do 9,86 zł (w nowych budynkach PAX czynsz wynosi czasem tylko ok. 6 zł za mkw.)" – pisaliśmy wówczas. Starzy lokatorzy nie byli w stanie płacić, zadłużali się. Prezes spółdzielni PAX Andrzej Ślązak przyznawał w 2006 r., że budynek ma iść na sprzedaż. „Chcemy zmusić mieszkańców do wykupienia lokali po 2 tys. zł za mkw. albo do wyprowadzki. Wtedy lokale sprzedamy komuś innemu" – mówił w gazecie Ślązak.