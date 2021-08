Czarnek: Słowa Nitrasa w jednym szeregu ze zdaniami ubeków i Gomułki

Pytany o wypowiedź Sławomira Nitrasa minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (PiS) ocenił w Polskim Radiu 24, że słowa posła PO "to jest jeden wielki skandal".

Sławomir Nitras zadeklarował, że nie przeprosi za swe słowa. - Nie powiedziałem nic złego. Jeżeli komuś się nie podoba słowo "odpiłować" od przywilejów, to oczywiście mogę znaleźć substytut dla tego słowa - stwierdził w Polsat News.

- Dokładnie takie same hasła, żeby katolicy nie podnosili głowy, że trzeba im ograniczyć przywileje tak jakby katolicy mieli jakieś przywileje - dodał.

Zaznaczył, że jako katolik nie czuje, by miał w Polsce jakieś przywileje.

- To jest skandaliczna, dyskryminująca wypowiedź - podkreślił minister edukacji i nauki, odnosząc się do słów Nitrasa o "opiłowywaniu".

- Oczekiwaliśmy na jakiekolwiek punkty programowe Platformy Obywatelskiej - mówił Czarnek. Nawiązując do panelu Campus Polska Przyszłości z udziałem polityków PO Sławomira Nitrasa i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego powiedział, że teraz "dwa pierwsze punkty programowe Platformy" są znane. Według szefa resortu edukacji i nauki, te punkty to "dechrystianizacja Polski i dyskryminacja katolików" oraz "likwidacja szpitali i to na potęgę".

- No powodzenia, myślę, że Polacy chcieliby czegoś innego - skomentował Czarnek.

Według ministra, w Polsce postępuje dyskryminacja katolików.

- Pan Nitras na Campus Polska w imieniu Platformy zapowiedział systemowe opiłowywanie katolików z jakichś przywilejów, czyli dyskryminowanie większości Polaków - stwierdził Przemysław Czarnek.