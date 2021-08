Monika Chabior: Musimy uczyć w szkołach tolerancji i rozmawiania

– To są rzeczy niesamowicie ważne na poziomie młodych ludzi, którzy muszą te kompetencje wytrenować w szkole. Wypraktykować wzajemną tolerancję, wsłuchanie się w siebie i dialogowanie. W tym kierunku idzie nowoczesna edukacja i tego powinniśmy poszukiwać. Jednocześnie nasz system państwowy idzie dokładnie w kontrze – jest decyzyjność jednoosobowa, centralna, brak ekspertów, którzy doradzają w systemie – oceniła rozmówczyni Michała Kolanki. Monika Chabior w rozmowie z Michałem Kolanko wspomina także o wyzwaniach, jakie przed oświatą postawiła pandemia. To przede wszystkim zadbanie o zdrowie i stan psychiczny dzieci oraz cyfryzacja nauczania.

Czy dzieci powinny wrócić do szkół w trybie stacjonarnym? – Jestem zwolenniczką maksymalnego wsłuchiwania się w sytuację w samych szkołach, dlatego że trudno jedną decyzją z Warszawy zadecydować absolutnie o każdym możliwym wariancie. Są możliwości hybrydowego nauczania, testowania. Gdyby dyrektorzy i dyrektorki mieli takie możliwości w większym zakresie, gdyby to zaufanie do nich było większe, mogłoby to wiele ułatwić. Obawiam się, że zaraz całkowicie otworzymy, a później całkowicie zamkniemy szkoły – ocenia Monika Chabior.



Michał Kolanko rozmawia z Moniką Chabior również o tym, czy szczepienia w szkołach powinny być obowiązkowe, o tym na ile samorząd może uzupełniać braki w edukacji i jak Polski Ład zmieni finansowanie lokalnych budżetów.