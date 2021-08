Piotr Mueller pewny, że rząd Zjednoczonej Prawicy przetrwa

- Rozpatrujmy tę sprawę obok kwestii większości rządowej, bo to dwie sprawy, które są ponad kwestią funkcjonowania rządu, ale tak, liczę na to, że dzisiaj kwestie związane z ustawą medialną uzyskają odpowiednią większość - powiedział w radiowej Jedynce rzecznik rządu.

We wtorek rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o dymisję wicepremiera Jarosława Gowina, lidera koalicyjnego Porozumienia.

Pytany, czy w ostatnim czasie Prawo i Sprawiedliwość przekonywało posłów do poparcia lex TVN, by móc przegłosować nowelizację bez poparcia Jarosława Gowina i jego stronników, Piotr Mueller odparł, że to widać z deklaracji w Sejmie. - Również posłowie spoza Zjednoczonej Prawicy zapowiedzieli, że zagłosują za ustawą medialną. My faktycznie przekonywaliśmy też innych posłów spoza Zjednoczonej Prawicy, aby to zrobili - dodał.

Czy po dymisji Jarosława Gowina używanie terminu "Zjednoczona Prawica" jest jeszcze uprawnione? Pytany o to rzecznik rządu powiedział, że gdy podpisywano umowę koalicyjną, Porozumienie miało blisko 20 parlamentarzystów.

- Dzisiaj z Jarosławem Gowinem, z tego co widać, jest zaledwie kilku, więc pytanie tak naprawdę, kto reprezentuje w tej chwili partię Porozumienie. Mam pewność, że większość posłów, którzy na początku byli w Porozumieniu w tej chwili wspiera rząd Zjednoczonej Prawicy - albo z Porozumienia, albo nawet spoza, bo odeszli z partii - mówił.

Piotr Mueller zaznaczył, że decyzje w Porozumieniu nie są podejmowane wyłącznie przez Jarosława Gowina. - Większość posłów wybranych z tej partii do Sejmu w tej chwili popiera rząd Zjednoczonej Prawicy - stwierdził.

Rzecznik rządu był też pytany, czy posłowie Porozumienia, którzy zagłosują razem z PiS w sprawie ustawy medialnej i "Polskiego ładu" PiS uzyskają miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości przy następnych wyborach. - Od samego początku mówimy o tym, że projekt Zjednoczonej Prawicy chcemy kontynuować w roku 2023, tutaj nic się pod tym względem nie zmieniło - odparł.

- Posłowie Solidarnej Polski, jak i Porozumienia są uwzględniani we wspólnych listach wyborczych w 2023 r., o ile oczywiście wspólnie będziemy kontynuować rządy i realizować program - dodał rzecznik.