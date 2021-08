Kanada: Trudeau chce zwiększyć zadłużenie, rozpisze wybory PAP/EPA

Premier Kanady, Justin Trudeau, zamierza rozpisać przedterminowe wybory do parlamentu na 20 września - twierdzą cztery źródła zbliżone do sprawy, cytowane przez Reuters. Wybory mają wzmocnić mandat Trudeau, który zamierza zwiększyć zadłużenie kraju, by uporać się ze skutkami epidemii koronawirusa.