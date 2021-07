Konfederacja przeciw podwyżkom dla posłów. „To forma korupcji politycznej”

Dzięki rozporządzeniu prezydenta, kontrasygnowanemu przez premiera, najważniejsi urzędnicy dostaną podwyżki. Najwyższe, 9 tys. zł, marszałkowie Sejmu i Senatu. Ministrowie i wiceministrowie otrzymają 6 tys. zł brutto podwyżki. Ich wynagrodzenie zasadnicze wyniesie więc ponad 16 tys. zł, plus dodatki. Wynagrodzenie posłów wzrośnie z 8 tys. do 12,8 tys. zł. Plus 2,5 tys. zł nieopodatkowanej diety.

W opublikowanym jeszcze w piątek wieczorem oświadczeniu rada liderów Konfederacji wyraża „zdecydowany sprzeciw wobec tego typu propozycji”. Politycy tego ugrupowania, zwracając uwagę na to, że do tej pory żadna partia rządząca nie zaproponowała „uczciwego i transparentnego mechanizmu wynagradzania” posłów, ocenia, iż rozporządzenie prezydenta to „cyniczna próba obejścia tradycyjnej ścieżki legislacyjnej z powodu obaw przed negatywnym odbiorem społecznym”.

Konfederacja podkreśla, że pandemiczny kryzys „nie jest odpowiednim czasem na podwyższanie uposażeń klasy politycznej”. „W chwili, kiedy polscy pracodawcy muszą zmierzyć się z zapowiadanymi w Nowym (właśc. Polskim - red.) Ładzie podwyżkami podatków i obciążeń fiskalnych, a rząd straszy obywateli ponownym zamrożeniem życia społeczno-gospodarczego, nie wyobrażamy sobie, by parlamentarzyści mieliby cieszyć się ze wzrostu wynagrodzeń. Podwyżki dla polityków nie mogą być finansowane z podwyżek podatków dla przedsiębiorców oraz klasy średniej, zwłaszcza, że w gronie beneficjentów podwyżek mieliby się znaleźć członkowie rządu Mateusza Morawieckiego bezpośrednio odpowiedzialni zarówno za podwyżki podatków dla przedsiębiorców, jak i za kryzys gospodarczy wywołany bezmyślnym wprowadzaniem kolejnych lockdownów” - czytamy w stanowisku.

Liderzy Konfederacji wyrażają też przypuszczenie, że „proponowane podwyżki stanowią formę korupcji politycznej skierowanej do polityków partii rządzącej”.

„Uważamy, że jest to próba kupienia sobie lojalności tych polityków, którzy ponieśli koszty »walki z nepotyzmem« uprawianej ostatnio przez Jarosława Kaczyńskiego” - piszą politycy Konfederacji, nawiązując do tzw. uchwały sanacyjnej PiS. „Tego typu działania wskazują na charakterystyczne dla Prawa i Sprawiedliwości pozorowane próby reformowania państwa, których jedynym celem jest stworzenie medialnej propagandy sukcesu i pozostawienie problemu takim, jakim on cały czas jest” - dodano w oświadczeniu.