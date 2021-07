Swobodne podróżowanie po UE tylko z paszportem covidowym? Mueller: Rozważany instrument

- To sytuacja, która de facto już powoli zaczyna mieć miejsce w całej UE - stwierdził.

- Nie można wykluczyć tego, że poszczególne kraje Unii Europejskiej dojdą do takiego wniosku i że faktycznie bez certyfikatu zaszczepienia się lub aktualnego badania powszechnego, w sensie w każdym kraju UE, nie będzie można przemieszczać się swobodnie pomiędzy krajami Unii Europejskiej - odparł.

Rzecznik rządu Piotr Mueller został w radiowej Jedynce zapytany, czy to oznacza, że "w niedługim czasie" podróże po krajach UE będą możliwe tylko z tzw. paszportami covidowymi.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki mówił , że "wszyscy, którzy chcą bez przeszkód podróżować" oraz "korzystać z niektórych instytucji życia publicznego, społecznego czy gospodarczego" powinni się zaszczepić na COVID-19 "żeby mieć święty spokój", ponieważ "być może cała Unia Europejska zdecyduje się w jakimś momencie wdrożyć jednolite, zharmonizowane rozwiązania" dotyczące związanych z koronawirusem ograniczeń.

"To faktycznie rozważany instrument"

Pytany, czy premier otrzymał takie informacje od Komisji Europejskiej, rzecznik rządu odpowiedział, że "to była dyskusja na Radzie Europejskiej w tym zakresie".

- W związku z tym to jest faktycznie rozważany instrument. Już narzędzie powstało do tego, bo system informatyczny koordynujący wymianę informacji czy uznawalność informacji pomiędzy krajami już powstał, on od 1 lipca obowiązuje - dodał.

- Kwestia tylko tego, czy ze względu na poważny wzrost zachorowań np. jesienią nie trzeba będzie tych obowiązków na poziomie unijnym zaostrzyć - oświadczył rzecznik.