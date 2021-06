Gubernator Teksasu przysięga zbudować mur na granicy z Meksykiem

Republikański gubernator ogłosił plan budowy muru na szczycie bezpieczeństwa, którego był gospodarzem. Spotkanie odbyło się w Del Rio, mieście położonym wzdłuż południowo-zachodniej granicy Teksasu. Gregg Abbott zapowiedział, że ujawni więcej szczegółów w przyszłym tygodniu.

Nie jest jasne, czy Abbott ma uprawnienia do budowy muru na południowej granicy swojego stanu. Część gruntów jest własnością rządu federalnego i stanowego, wiele z nich jest również własnością prywatną, co stanowiło przeszkodę dla administracji Trumpa w jej wysiłkach na rzecz budowy muru.

Na szczycie Abbott przyznał, że to rząd federalny jest odpowiedzialny za zabezpieczenie granicy, ale powiedział, że "Teksas nie będzie siedział bezczynnie, gdy ten kryzys rośnie".

- Stan współpracuje ze społecznościami dotkniętymi kryzysem w celu aresztowania i zatrzymania osób nielegalnie przybywających do Teksasu - powiedział Abbott. - Nasze wysiłki będą skuteczne tylko wtedy, gdy będziemy współpracować, aby zabezpieczyć granicę, dokonywać aresztowań przestępców, chronić właścicieli ziemskich, pozbyć się z naszych społeczności niebezpiecznych narkotyków i zapewnić Teksańczykom wsparcie, którego potrzebują i na które zasługują - dodał

Abbott powiedział, że osoby, które wjadą do Teksasu nielegalnie, zostaną zatrzymane za wtargnięcie na teren kraju i ogłosił, że stworzył grupę zadaniową, która ma pomóc w sformułowaniu pomysłów, jak powstrzymać nieudokumentowanych imigrantów i nielegalną kontrabandę przed wjazdem do kraju.

Zaraz po objęciu urzędu w styczniu Biden podpisał zarządzenie, które wstrzymało wszelkie budowy na południowej granicy i rozpoczęło 60-dniowy przegląd projektu Trumpa. Pod koniec kwietnia administracja Bidena ogłosiła, że anuluje wszystkie budowy muru granicznego, które były subsydiowane z przekierowanych funduszy wojskowych.

Zapowiedź Abbotta pojawia się kilka dni po tym, jak wiceprezydent Kamala Harris odwiedziła Gwatemalę i Meksyk, by zająć się przyczynami migracji do USA przez południową granicę. Administracja znalazła się pod ostrzałem Republikanów za to, że jeszcze nie odwiedziła granicy.