Strategia demograficzna 2040. Rząd proponuje: Żona w ciąży, męża nie wolno zwolnić

- Widać, że to podglebie jest przygotowane, ale żeby na tym podglebiu wyrosła polityka rodzinna, która będzie owocować rodzinami z dwójką, trójką, czwórką i więcej dziećmi, to jeszcze bardziej chcemy wzmocnić nasze działania po stronie państwa - stwierdził.

Premier odwołał się do danych, według których 98 proc. Polaków chce mieć dzieci, a "ok. 40 proc. Polaków chce mieć trójkę lub więcej dzieci".

- Chcemy zmniejszyć możliwość zawierania umów na czas określony, szczególnie z ludźmi młodymi, do maksymalnie dwóch umów na łącznie 15 miesięcy. Dzisiaj to 4 umowy na 36 miesięcy - dodała.

- Wierzymy, że dzięki przyjęciu strategii (demograficznej - red.) i realizacji priorytetowych obszarów, które definiuje strategia, uda nam się osiągnąć cel strategiczny. Tym celem strategicznym jest podniesienie dzietności do poziomu zbliżonego do zastępowalności pokoleń w perspektywie najbliższych 20 lat - powiedziała.

Ochrona ojców przed zwolnieniem

- Chcemy wprowadzić ochronę obojga rodziców przed zwolnieniem. Dzisiaj z tej ochrony korzysta kobieta w czasie ciąży, w czasie pierwszego roku życia dziecka i jeżeli wraca do pracy na zmniejszony etat. Chcemy to rozszerzyć, by niezależnie od tego, na jakim etacie, w jakim wymiarze pracy kobiety chcą pracować, były chronione. Absolutną nowością jest wprowadzenie ochrony dla ojców. Chcemy, by w pierwszym roku życia dzieci ojcowie również byli chronieni przed zwolnieniem z pracy, a w przypadku małżeństw, by ta ochrona dotyczyła ojców już w czasie ciąży żony - relacjonowała.

Rząd planuje nałożenie na pracodawców obowiązku informowania pracownika w momencie podpisywania umowy o pracę "o wszystkich uprawnieniach, które są związane z rodzicielstwem".