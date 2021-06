Fijołek: Opóźniając wybory w Rzeszowie próbowano wpływać na ich wynik Darek Delmanowicz/PAP

To, że w Rzeszowie udało się po jednej stronie zgromadzić wszystkie prodemokratyczne siły, wspólnie z obywatelskimi i lokalnymi stowarzyszeniami, to jest coś czego do tej pory nie było – w rozmowie z Michałem Kolanko mówi Konrad Fijołek, kandydat na prezydenta Rzeszowa popierany przez opozycję.