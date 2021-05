Szczerba: Ten samolot Ryanair jest własnością polskiej spółki

W niedzielę samolot linii lotniczych Ryanair lecący z Aten do Wilna i zbliżający się do granicy Litwy musiał zmienić kurs. Oficjalną przyczyną była informacja o bombie na pokładzie. Decyzją białoruskiego przywódcy Aleksandra Łukaszenki w asyście myśliwca bojowego samolot wylądował na lotnisku w Mińsku.

Po lądowaniu zatrzymany został znajdujący się na pokładzie znany opozycyjny bloger Roman Protasiewicz, który przez mińskie władze jest oskarżany o terroryzm, za co grozi mu nawet kara śmierci.

Premier Mateusz Morawiecki potępił zatrzymanie Protasiewicza. Ocenił, że doszło do porwania cywilnego samolotu, co stanowiło "bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu". Szef rządu poinformował, że zwrócił się do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela o rozszerzenie agendy poniedziałkowego posiedzenia Rady o punkt dotyczący "natychmiastowych sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki".

Sprawę lądowania samolotu i zatrzymania blogera w rozmowie z Polsat News komentował poseł KO Michał Szczerba, członek parlamentarnego zespołu ds. Białorusi.

- Ten samolot został zarejestrowany w Polsce, jest własnością polskiej spółki akcyjnej - zaznaczył. Doprecyzował, że maszyna jest wpisana do polskiego rejestru statków powietrznych, a jej właścicielem lub leasingobiorcą jest spółka Buzz, w przeszłości znana jako Ryanair Sun.