Raport NIK ws. wyborów kopertowych. Buda: Trzeba mieć dowody, żeby się nie ośmieszyć

- Mam nadzieję, że w raporcie nie będzie znajdowała się jakaś emocja, która towarzyszy pracy prezesowi (NIK Marianowi Banasowi) w ostatnim czasie, bo widzieliśmy to na konferencjach. Mam nadzieję, że to będzie raport, który będzie oparty o fakty, który będzie merytoryczny - skomentował na antenie Radia Zet Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Pytany, co będzie, gdy okaże się, że raport NIK będzie zawierał dowody wskazujące na to, że w sprawie organizacji wyborów popełniono błędy i "być może złamano prawo w sposób bardzo poważny", Waldemar Buda odpowiedział, że raporty służą temu, żeby "pewien sektor prześwietlić i wyciągnąć wnioski".

- Jeżeli będą takie wnioski do wyciągnięcia realnie, to my się do nich zastosujemy, bo po to jest Najwyższa Izba Kontroli - zadeklarował.

- Natomiast jeżeli byłyby tam wnioski o naruszeniu prawa, o złamaniu jakichś przepisów, to NIK zobowiązany jest do skierowania sprawy do prokuratury i jeżeli takie wnioski będą, proszę bardzo, niech kieruje do prokuratury a później do sądu i niech się sprawa rozstrzyga - dodał Buda.

Wiceminister dodał, że NIK ma pełne prawo by kierować takie zawiadomienia. Zastrzegł, że za podjęcie takich kroków bierze się odpowiedzialność. - Czyli trzeba mieć dowody, argumenty na to, żeby tego później bronić, a nie się ośmieszyć - zaznaczył.

- Rozumiem, że jak ktoś się podejmie takiej aktywności i będzie chciał zgłosić takie zawiadomienie do prokuratury, to będzie musiał mieć świetny materiał i dowody na to. Więc proszę bardzo, czekajmy na ten raport - mówił Waldemar Buda.