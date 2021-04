Wymiana ciosów na opozycji

Bez ratyfikacji zasobów własnych UE nie zostanie uruchomiony europejski fundusz ratunkowy. Negocjacje warunków, na których ma zostać przyjęty Europejski Fundusz Odbudowy, rozwścieczyły polityków Platformy.

– Są niezadowoleni z tego, że nie przejęli inicjatywy w tej sprawie – mówi Michał Szułdrzyński. I dodaje, że niektórzy opozycyjni politycy, zbyt szybko uwierzyli w to, że jednym głosowaniem da się doprowadzić do upadku rząd Mateusza Morawieckiego i odebrać władzę Zjednoczonej Prawicy. – Platforma zachowuje się cały czas tak, jakby była niekwestionowanym liderem opozycji, jakby była największą partią, która może dyktować warunki pozostałym – komentuje Szułdrzyński. Negocjacje Lewicy z partią rządzącą skrytykował też Szymon Hołownia, ale zapowiedział, że jego posłowie będą głosować za ratyfikacją funduszu. Zdaniem Michała Kolanki, Lewica poparciem Funduszu Odbudowy postawiła na swoim i wbiła swoją flagę w inny teren, niż stawia na to reszta opozycji. – To jest kolejne działanie, które pokazuje koncepcję zwrotu ku klasie ludowej – mówi Kolanko.