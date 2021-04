Sondaż: Czy PiS powinien startować w wyborach z Porozumieniem i Solidarną Polską?

Od 6 marca 2015 roku do 11 listopada 2015 roku pod nazwą Zjednoczonej Prawicy działał klub parlamentarny zrzeszający posłów i senatorów Solidarnej Polski i Polski Razem.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - PiS w kolejnych wyborach powinien wystartować w formule Zjednoczonej Prawicy, samodzielnie czy tylko z jednym z koalicjantów.

Najwięcej ankietowanych - 56,7 proc. - nie ma zdania w tej sprawie.

Za startem PiS z Porozumieniem i z Solidarną Polską opowiada się 8,2 proc. respondentów.

Samodzielny start PiS popiera 26,7 proc. ankietowanych.

4,3 proc. uważa, że PiS powinien wystartować w wyborach wyłącznie z Solidarną Polską.

4,1 proc. respondentów jest zdania, że PiS powinien wystartować w wyborach wyłącznie z Porozumieniem.

Samodzielny start Prawa i Sprawiedliwości częściej popierają mężczyźni (31%) niż kobiety (23%). Takie rozwiązanie popiera prawie co trzecia osoba między 25 a 34 rokiem życia i co trzeci respondent o dochodach poniżej 1000 zł. Z uwagi na miejsce zamieszkania samodzielny start partii Jarosława Kaczyńskiego najczęściej popierają mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób (33%) - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, Senior Project Managera z SW Research.