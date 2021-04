Japonię czekają przedterminowe wybory?

- Jest szansa, by doszło do rozwiązania parlamentu przed wyborem przewodniczącego Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP) - powiedział Suga cytowany przez dziennik "Asahi". Wybory przewodniczącego LDP mają odbyć się we wrześniu, tymczasem kadencja japońskiego parlamentu kończy się w październiku.

Suga w roli premiera Japonii i lidera LDP zastąpił jesienią 2020 roku Shinzo Abe, który ustąpił ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Przez lata Suga był szefem gabinetu Abe.

Poprzednie wybory parlamentarne w Japonii miały miejsce w 2017 roku.