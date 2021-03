Angela Merkel: CDU traci przez pandemię

Przywódcy CDU, w tym następca Merkel na stanowisku szefa partii, wybrany w styczniu Armin Lachset, przyznał, że niedzielna klęska spowodowana jest przede wszystkim powolnym tempem szczepień, spóźnioną decyzją o masowych testach i wciąż wysoką liczbą zakażeń, co jest wyraźnym dowodem, że epidemii w Niemczech nie udało się okiełznać.

Do złej prasy CDU doszły jeszcze informacje o tym, że jeden z polityków tej partii, deputowany do Bundestagu Nikolas Loebel pośredniczył w handlu maseczkami, za co zgarnął wysoką prowizję.

Słabe wyniki niedzielnych wyborów stawiają pod znakiem zapytania szanse CDU w wyborach parlamentarnych, zaplanowanych na 26 września.

W ostatnich sondażach poparcie dla Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej spadło do 28 pkt. proc., z prawie 32 w 2016 roku.

Nieszczęścia spadają na konserwatystów w chwili, gdy Niemcy szykują się na trzecią falę epidemii koronawirusa.

Najnowsze prognozy Instytutu Roberta Kocha dotyczące SARS-CoV-2 przewiduję, że do połowy kwietnia liczba zakażeń może być wyższa, niż notowana w szczycie drugiej fali w grudniu, gdy dobowe liczby infekcji oscylowały wokół 30 tys.

22 marca kanclerz Merkel i premierze 16 niemieckich krajów związkowych omówią kolejne kroki w walce z pandemią.