Szef klubu KO: Polskie państwo jest zarządzane w stylu mafijnym

- Zamiast przesłuchać taśmy i ewentualnie dołożyć zarzuty, prokuratura wycofała dokumenty tak, żeby tej sprawy w ogóle nie było - powiedział. - Mamy do czynienia z wielką aferą - dodał. Według niego bardzo prawdopodobne są tezy, że "stworzono prawo właśnie dla takich sytuacji, jak pana Obajtka, a to pachnie aferą Rywina".

Na konferencji prasowej przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej oraz sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński odnieśli się do opublikowania przez "Gazetę Wyborczą" kolejnych "taśm Daniela Obajtka", obecnego prezesa PKN Orlen. Według "GW", rozmowy zostały zarejestrowane w czasach, gdy Obajtek był wójtem Pcimia i mają dowodzić, że jako przedstawiciel władz samorządowych "z tylnego siedzenia" kierował firmą z branży elektroinstalacyjnej.

- Ukręcono głowę tej sprawie, tylko po to, żeby pan Obajtek mógł zajmować ważne stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Stworzono system, w którym pan Obajtek jest ponad prawem. Na to nie może być zgody. Będziemy tę aferę wyjaśniać - mówił poseł Platformy Obywatelskiej. Zapowiedział skierowanie do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry pisma z wnioskiem o wszczęcie pilnego postępowania kontrolnego w sprawie prokuratury.

- Oczekujemy, że prokurator Ziobro sprawdzi, dlaczego te taśmy pana Obajtka nie zostały przesłuchane. Czy wszystkie działania prokuratury były właściwe, choć na pierwszy rzut oka wszyscy możemy powiedzieć, że nie były właściwe. Takie postępowanie sprawdzające, wydaje się, w 100 proc. powinno doprowadzić do wielu dymisji (...) w prokuraturze - oświadczył Marcin Kierwiński.