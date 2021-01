Gawkowski: Kłusowanie Szymona Hołowni

- Takie kłusowanie Szymona Hołowni po klubach opozycyjnych, czy w rządzącym PiS-ie, do niczego dobrego nie prowadzi. Bo dzisiaj uśmiecha się Szymon Hołownia, no udało mu się, to zobaczymy, jak kiedyś od niego będą posłowie uciekali i zostawiali go - komentował w sobotę w TVP Info Krzysztof Gawkowski.

W poniedziałek, zgodnie z zapowiedziami mediów, niezależny senator Jacek Bury dołączył do Ruchu Polska 2050. Uzasadniając swoje przejście Bury mówił, że nawiązuje współpracę z ugrupowaniem Szymona Hołowni, ale na razie postanowił pozostać senatorem niezależnym. W środę do Polski 2050 dołączyła natomiast Joanna Mucha, dotychczas posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy podobne polityczne transfery ocenił jako „trochę nieuczciwe”. - Przecież to partie polityczne stoją za tymi osobami, wystawiając je na listy wyborcze. Kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy głosów nie przychodzi samo z siebie - zauważył.

Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS, również goszcząca w programie, oceniając przejście Muchy do Polski 2050 stwierdziła, że „obserwujemy degrengoladę” Platformy Obywatelskiej.

- Obok tej degrengolady, która toczy Platformę, to jest taki brak kompletnie zrozumienia tego, co się dzieje, co jest ważne. Ciągle nie ma mowy o poważnym programie, o dyskusji, wojna o liderowanie między Borysem Budką a Grzegorzem Schetyną; oni nie chcą zobaczyć, że to jest najmniejszy problem - przekonywała polityk PiS.

- Muszą dotrzeć do serc wyborców. I czy to będzie robił Budka, czy Schetyna, to jest zupełnie wtórne, bo obok wyrastają kolejne liberalne ruchy, które będą konkurencją - dodała Stachowiak-Różecka.