Premier Włoch podał się do dymisji. Spróbuje stworzyć rząd

Dymisja rozpoczyna etap konsultacji, których celem jest zażegnanie kryzysu politycznego w kraju.

Conte stracił większość w izbie wyższej włoskiego parlamentu w ubiegłym tygodniu, po wyjściu z koalicji partii Italia Viva, na czele której stoi były premier kraju Matteo Renzi. Renzi opuścił koalicję w związku ze sporem o sposób zarządzania kryzysem związanym z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 we Włoszech oraz sposób walki z kryzysem gospodarczym.

Contemu nie udało się przyciągnąć do koalicji centrowych i niezależnych senatorów, w związku z czym podał się do dymisji, co da mu więcej czasu na sformowanie większościowego rządu.