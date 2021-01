Rząd Merkel rozważa zawieszenie lotów do Niemiec

- Ryzyko związane z mutacjami wirusa wymaga od nas rozważenia nawet bardziej drastycznych środków - stwierdził Seehofer.

- Obejmują one bardziej rygorystyczne kontrole na granicach, szczególnie na granicach z regionami wysokiego ryzyka, ale także ograniczenie ruchu lotniczego do Niemiec niemal do zera, tak jak robi to obecnie Izrael - dodał szef niemieckiego MSW.

B.1.1.7, nowy wariant koronawirusa SARS-CoV-2 został po raz pierwszy wykryty w hrabstwie Kent we wrześniu 2020 r. Od tego czasu stał się dominującą wersją wirusa w Anglii i Irlandii Północnej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informowała, że wariant potwierdzono w ponad 60 państwach.

W ubiegłym tygodniu w Polsce rozpoczęto uruchamianie monitoringu zmienności wirusa SARS-CoV-2.