Jarosław Kaczyński: Musimy mieć własne media

Wicepremier ocenił również, że istnieje "nieukrywana" tendencja do tego, by wolność nie tylko ograniczyć, ale i zlikwidować. Przypomniał swą dawną diagnozę, że Polska pozostaje "swego rodzaju oazą wolności".

Kaczyński: Media niepolskie powinny być w naszym kraju wyjątkiem

Prezes PiS odniósł się także do sprawy przejęcia przez Orlen tytułów prasy regionalnej.

- Uważam, że to jedna z najlepszych wiadomości, którą usłyszałem w ciągu ostatnich lat. To pierwszy krok w drugą stronę. My pozbawiliśmy się w wielkiej mierze mediów na rzecz czynników pozapolskich, głównie niemieckich, z ogromną stratą dla naszej suwerenności już nie jako państwa, tylko jako narodu i z ogromnymi stratami w innych dziedzinach - powiedział.



- Media przejmowane przez Niemców jeszcze w latach 90. odegrały ogromną rolę w demoralizowaniu młodzieży i to takim, można powiedzieć, najbardziej wulgarnym, prymitywnym - ocenił Kaczyński.

- Jeżeli będziemy szli dalej drogą, która została rozpoczęta dzięki decyzjom prezesa (Orlenu Daniela) Obajtka, to będziemy szli ku temu, by sytuację uzdrowić, bo to jest sytuacja fatalna w sensie narodowym - dodał.

Mówił, że kiedy jedna z gazet codziennych w Niemczech została przejęta przez "nie Niemców", to "doszło do wielkiej kampanii i skończyło się to tym, że ta gazeta w niemieckie ręce powróciła". - Oni mają prawo do bronienia swojej suwerenności w tej superważnej sferze, natomiast odmawiają tego prawa innym, a niektórzy w Polsce i to bardzo wpływowi sami sobie tego prawa odmawiają, tzn. próbują tutaj reprezentować naród, narodu o zdanie nie pytając - kontynuował.



- Musimy mieć własne media. Media niepolskie powinny być w naszym kraju wyjątkiem i to takim można powiedzieć rzadkim wyjątkiem. To jest może niełatwa i na pewno niekrótka droga, ale to jest jedyna droga obrony naszej wolności, naszej suwerenności - podkreślił Jarosław Kaczyński, porównując następnie media do znaczących części mózgu i układu nerwowego człowieka.

- Człowiek, któremu by to odebrano już nie byłby człowiekiem w całym tego słowa znaczeniu i także naród, któremu to odebrano jest rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji.

- Nie zgadzajmy się na to. Wszystkie opowieści, że kapitał nie ma narodowości, że wszystkie mechanizmy, które przez wieki funkcjonowały w relacjach między narodami i państwami nagle przestały istnieć - to bajki i to bajki w sposób intencjonalny opowiadane przez tych najsilniejszych, którzy po prostu w dalszym ciągu mają bardzo silną tendencję do tego, żeby dominować, panować nad tymi słabszymi - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.