Życzenia Giertycha. „Aby PiS stracił większość w Sejmie”

„Życzę aby w 2021 roku: PiS stracił większość w Sejmie; powstał nowy rząd, który doprowadzi do wyborów; aby wybory wygrała miażdżąco opozycja; rozliczono do spodu wszystko” - napisał Giertych. W ramach tych „rozliczeń” natomiast życzył, „aby zorganizowana grupa przestępcza została rozwiązana i ich przywódcy nie zdążyli uciec do Rosji, i zostali wszyscy osądzeni, i skazani” oraz „wszyscy ich sługusy z mediów, prokuratury, sądów, trybunałów, urzędów ponieśli odpowiedzialność za swoje czyny”.

Poniżej dalsza część artykułu