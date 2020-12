Majątkiem Andrzeja Guta-Mostowego zainteresowało się CBA

Małżeństwo Gutów-Mostowych jest właścicielem dwóch spółek – jawnej Sabała w Zakopanem (należy do niej hotel na Krupówkach i karczma) i Witów Ski, spółka z o.o. (stacja narciarska w Witowie na Podhalu). Przed wejściem do rządu w tym roku Andrzej Gut-Mostowy miał 47 proc. udziałów wkładu w Sabale (plus żona Bożena 3 proc. – razem 50), a w Witów Ski miał aż 299 udziałów (51 proc. – pakiet większościowy) wartych ponad 3 mln zł – najwięcej ze wszystkich ośmiu wspólników. Sabała, która przynosi jej właścicielom milionowe zyski, korzysta z rządowego bonu turystycznego, którego autorem jest... minister Andrzej Gut-Mostowy.

Minister zdradził też „Rzeczpospolitej”, że udziały i wkład w obu spółkach podarował żonie w aktach notarialnych. Problem w tym, że – jak pisaliśmy – ma z nią wspólnotę majątkową, i zdaniem prawników jest to niedopuszczalna koncentracja. Dr hab. Jakub Jan Zięty, radca prawny, wskazywał w opinii, że „jeżeli funkcjonariusz będzie współwłaścicielem akcji (udziałów) lub będą one objęte wspólnością majątkową jego i współmałżonka, to w przypadku przekroczenia wartości wskazanych w ustawie naruszy on zakaz”. Podobnego zdania jest Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego.