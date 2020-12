Mariusz Kamiński o protestach: Arogancja wobec stojących w korkach

Po wydarzeniach, do których doszło 11 listopada w czasie Marszu Niepodległości w Warszawie pod adresem policji pojawiły się zarzuty o brak profesjonalizmu i używanie siły np. wobec przedstawicieli mediów. Fotoreporter "Tygodnika Solidarność" Tomasz Gutry został ranny w twarz z broni gładkolufowej, obrażenia odniosły także inne osoby.

Z kolei środowiska związane z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, Lewicą i Koalicją Obywatelską zarzucają funkcjonariuszom nieproporcjonalne działania wobec uczestników protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Podczas sobotniej demonstracji jeden z policjantów użył gazu pieprzowego wobec posłanki KO Barbary Nowackiej.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak w imieniu funkcjonariuszy przeprosił za "niepotrzebne sytuacje", jakie miały miejsce podczas Marszu Niepodległości i Strajku Kobiet.

O działania policji w trakcie manifestacji pytany w Polsat News był minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Wiceprezes PiS zaprzeczył, jakoby miał poczucie, że policja nadużyła swych uprawnień w ostatnich tygodniach. Dodał, że jest czas epidemii koronawirusa i "określonych rygorów społecznych związanych z dystansowaniem społecznym".

- Żadne działania policji, które w ostatnim czasie mają miejsce w związku ze zorganizowanymi zgromadzeniami publicznymi nie są skierowane przeciwko poglądom głoszonym przez uczestników tych zgromadzeń. To nie ma żadnego związku - oświadczył. Mariusz Kamiński zaznaczył, że wszystkie działania policji "związane są z bezpieczeństwem Polaków, z bezpieczeństwem zdrowotnym Polaków". - Nie ma najmniejszej obawy co do naruszania konstytucyjnych praw obywateli do swobody wypowiadania się, do swobody gromadzenia się - zadeklarował.